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Татьяна Троина: «Надеюсь, Трофимова не обидится, но ей стоило кардинально сменить состав сборной»

20.03.2018 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Троина считает, что Наталья Трофимова должна была поменять состав сборной.

— В твоих словах скрывается критика нового тренерского штаба во главе с Трофимовой.

— Надеюсь, она не обидится. В любом случае рано ставить оценку ее тренерской работе. Полтора года — малый срок для становления новой команды. Поэтому шероховатости, о которых говорила, неизбежны. Мне кажется, Трофимовой стоило кардинально сменить состав, сделать ставку на молодежь и готовить ее «под себя». Она же выбрала более сложный путь — оставила половину прежней команды.

Можно сколько угодно рассуждать о профессионализме, но я уверена, что человеческий фактор никуда не уходит. И Наташе тяжело накричать на вчерашних подруг, с которыми съела пуд соли, и им непросто выдерживать субординацию. Я, например, не знаю, как повела бы себя в подобной ситуации. Тем более что Наташа — моя очень близкая подруга. Ей непросто с двух сторон. И в профессиональном плане, ибо пока не обладает опытом работы с командами такого масштаба, и в психологическом, – сказала Троина.

 
 
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Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Троина считает, что Наталья Трофимова должна была поменять состав сборной.
 
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