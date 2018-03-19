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Кубок ЕКВ. 1/2 финала. Ответный матч. «Минчанка» принимает «Штутгарт»

20.03.2018 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится ответный матч 1/2 финала женского Кубка ЕКВ. «Минчанка» принимает немецкий «Штутгарт».

Кубок ЕКВ

Женщины

1/2 финала

Ответный матч

Минчанка Беларусь – Штутгарт Германия

20 марта, 19.00, СК «Уручье»

Первый матч: 3-2

 
 
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Сегодня состоится ответный матч 1/2 финала женского Кубка ЕКВ.
 
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