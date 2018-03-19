|
Кубок ЕКВ. 1/2 финала. Ответный матч. «Минчанка» принимает «Штутгарт»
20.03.2018 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится ответный матч 1/2 финала женского Кубка ЕКВ. «Минчанка» принимает немецкий «Штутгарт».
Кубок ЕКВ
Женщины
1/2 финала
Ответный матч
Минчанка Беларусь – Штутгарт Германия
20 марта, 19.00, СК «Уручье»
Первый матч: 3-2
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоится ответный матч 1/2 финала женского Кубка ЕКВ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)