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Кристина Козел: «Читая новости про дела «воронов», до последнего верила, что где-то произошел сбой»

20.03.2018 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущая программы «Козел про футбол» Кристина Козел поделилась мнением о недопуске клуба «Крумкачы» к участие в чемпионате Беларуси.

«Крумкачы» не выступят в высшей лиге... Если честно, я, читая новости про дела «воронов», до последнего верила, что где-то произошел сбой, что от инстанции к инстанции происходит «показательная порка», что вот-вот все прояснится, и команда, ставшая явлением в отечественном футболе и сохранившая, несмотря на очевидные трудности, место в элите, пусть слегка и потрепанная останется в вышке. Я ответила согласием на предложение Евгения Костюкевича записать видео в поддержку крумок #крумкаживи. И оттягивала запись только потому, что верила в их спасение. Я ошиблась.

Хорошо помню переходной матч «Днепр» – «Крумкачы». Тогда сомневалась в реальности происходящего, и, запечатлевая под мелким дождем исторические моменты, залила и «убила» свой S4-й.

«Крумкачы» заставили о себе говорить, сумели привести на трибуны новых зрителей, дали некоторым игрокам путевки в большую футбольную жизнь, и, пусть это прозвучит пафосно, перевернули некоторые судьбы.

Только время покажет, какого качества оказались эти повороты. Хочется верить, что нынешние события судьбы не сломают. А «воронам» желаю превратиться в «фениксов» и через два года совершить comeback», – сказала Козел.

 
 
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Ведущая программы «Козел про футбол» Кристина Козел поделилась мнением о недопуске клуба «Крумкачы» к участие в чемпионате Беларуси.
 
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