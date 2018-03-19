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Александр Глеб: «Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан, заполняют водкой – и вперед»
20.03.2018 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, что об употреблении алкогольных напитков немцами.
«В «Арсенале» ребята практически не употребляли алкоголь. Странно, наверное, звучит, после Тони Адамса, который там играл, или Рэя Парлора? В основном ребята пили воду, не припомню такого, чтобы кто-то кочегарил. Когда выбирались в клуб, официально получив право расслабиться, крепче каких-то нейтральных безалкогольных напитков никто ничего не заказывал.
После знакомства с немцами для меня это было удивительным, ведь что в Британии, что в Германии до сих пор актуален стереотип, что русские и иже с ними пьют, как сумасшедшие. Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан (в Беларуси обычно в такие компот в столовых наливали), заполняют водкой — и вперед!
Валили беспощадно... А потом на тренировку на следующий день приходили настолько свеженькие, словно накануне даже к бару не приближались., и выкладывались во время занятий на сто процентов: стелились в подкатах — любо-дорого смотреть», – цитирует Александра Глеба «Прессбол» со ссылкой на журнал
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Александр Глеб: «Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан, заполняют водкой – и вперед»
Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, что об употреблении алкогольных напитков немцами.
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