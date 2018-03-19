Александр Глеб: «Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан, заполняют водкой – и вперед»

Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, что об употреблении алкогольных напитков немцами.

«В «Арсенале» ребята практически не употребляли алкоголь. Странно, наверное, звучит, после Тони Адамса, который там играл, или Рэя Парлора? В основном ребята пили воду, не припомню такого, чтобы кто-то кочегарил. Когда выбирались в клуб, официально получив право расслабиться, крепче каких-то нейтральных безалкогольных напитков никто ничего не заказывал.

После знакомства с немцами для меня это было удивительным, ведь что в Британии, что в Германии до сих пор актуален стереотип, что русские и иже с ними пьют, как сумасшедшие. Когда увидел, как выпивают немцы, не поверил глазам: берут, например, граненый стакан (в Беларуси обычно в такие компот в столовых наливали), заполняют водкой — и вперед!