Максим Березинский: «Заявление БАТЭ все ярко продемонстрировало. Комментарии, пожалуй, излишни»

Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский прокомментировал заявление по поводу аккредитаций журналистов.

«В общем, долгие тексты писать ни к чему, не наш профиль. Заявление БАТЭ все ярко продемонстрировало. Комментарии, пожалуй, излишни. По крайней мере до тех пор, пока клуб не попробует ответить по существу претензий о том, что его положение нарушает ряд законов Республики Беларусь.

Остановлюсь на паре моментов.

Действительно, угрозы лишить или не дать Tribuna.com аккредитации на протяжении последних лет звучали не единожды. Некоторые из журналистов пребывали во временном бане. Мы не считали эту тему важной и не предавали ее огласке. Да и никак это не мешало работе на матчах БАТЭ.

Скажу больше. Отчего-то на матче за Суперкубок представителям Tribuna.com было запрещено задавать вопросы тренеру БАТЭ на пресс-конференции и общаться с игроками в микст-зоне (хотя БАТЭ не имел никакого отношения к организации матча; это мероприятие АБФФ). Доходило до абсурда: журналист мог стоять с диктофоном, пока говорили другие, но сам задать вопрос не мог – пресс-секретарь пресекал эти попытки. Ну, не беда. Наши вопросы задавали другие люди. Как вы понимаете, это не большая проблема, даже если в положении БАТЭ предусмотреть высылку Ивулина, Щирого и особенно Коваля на Марс.

Также мы очень признательны пресс-службе БАТЭ, которая регулярно избавляет тексты Tribuna.com от тонн всевозможных ошибок. Несомненно, признательны и Анатолию Капскому, который лично не раз замечал грамматические, стилистические или даже фактологические недочеты. Такую же признательность готовы выразить любому пользователю, который помогает делать Tribuna.com лучше. Действительно, мы ошибаемся. И свои ошибки признавать не стесняемся, надо сказать, хотя лучше, конечно, без них. Работаем над этим.

Нам, конечно, далеко до СМИ, с которыми у БАТЭ налажено взаимовыгодное сотрудничество, но на всякий случай сообщим, что «в-пятых» пишется через дефис. Выражение «не гнушается ни перед чем» также является ошибочным. Правильно «не гнушается ничем». Альтернатива – «не останавливается ни перед чем».

Ребята, поправьте, пожалуйста.

Ну и самая грустная новость, которая следует из заявления. Газета «Борисовские новости» почему-то перехотела освещать матчи борисовского БАТЭ и не подала заявку на аккредитацию. Прямо сюр», – написал Березинский в статусах на Tribuna.com.





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