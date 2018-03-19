Денис Шунто: «Осталось около 400 тысяч рублей долга»

Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Румас сказал , что долг клуба около 400 тысяч долларов. Правда?

– Нет, конечно. Неправда. К началу года убыток по итогам аудита был около 800 тысяч белорусских рублей. Но больше 200 тысяч мой личный займ, около 160 тысяч уже закрыли выплатами после прихода нового учредителя. Осталось около 400 тысяч рублей долга, – сказал Шунто в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».