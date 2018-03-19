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Денис Шунто: «Осталось около 400 тысяч рублей долга»
20.03.2018 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о финансовой ситуации в клубе.
– Румас
– Нет, конечно. Неправда. К началу года убыток по итогам аудита был около 800 тысяч белорусских рублей. Но больше 200 тысяч мой личный займ, около 160 тысяч уже закрыли выплатами после прихода нового учредителя. Осталось около 400 тысяч рублей долга, – сказал Шунто в эфире
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто рассказал о финансовой ситуации в клубе.
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