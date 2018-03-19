Сергей Сушко: «В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ, но «Филадельфия» не захотела терять игрока»

Директор «Бреста» Сергей Сушко рассказал о том, как его сын подписал контракт с клубом .

«В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ. «Тампа» искала возможность обмена, но не захотела терять игрока и предложила контракт. Деньги сейчас для сына не определяющие. Он бы подписал контакт с командой НХЛ на любых условиях. Если в таком возрасте деньги становятся определяющими, хоккей уйдет на второй план.

При самом хорошем раскладе, в следующем сезоне он уже может дебютировать в НХЛ. Для этого нужно зарекомендовать себя в тренировочном лагере», – сказал Сушко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.