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Сергей Сушко: «В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ, но «Филадельфия» не захотела терять игрока»
20.03.2018 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Бреста» Сергей Сушко рассказал о том, как его сын подписал контракт с клубом
«В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ. «Тампа» искала возможность обмена, но
При самом хорошем раскладе, в следующем сезоне он уже может дебютировать в НХЛ. Для этого нужно зарекомендовать себя в тренировочном лагере», – сказал Сушко в эфире
Напомним, Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.
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Сергей Сушко: «В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ, но «Филадельфия» не захотела терять игрока»
Директор «Бреста» Сергей Сушко рассказал о том, как его сын подписал контракт с клубом НХЛ.
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