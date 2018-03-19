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Сергей Сушко: «В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ, но «Филадельфия» не захотела терять игрока»

20.03.2018 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Бреста» Сергей Сушко рассказал о том, как его сын подписал контракт с клубом НХЛ.

«В этом сезоне Максимом интересовались 3-4 клуба НХЛ. «Тампа» искала возможность обмена, но «Филадельфия» не захотела терять игрока и предложила контракт. Деньги сейчас для сына не определяющие. Он бы подписал контакт с командой НХЛ на любых условиях. Если в таком возрасте деньги становятся определяющими, хоккей уйдет на второй план.

При самом хорошем раскладе, в следующем сезоне он уже может дебютировать в НХЛ. Для этого нужно зарекомендовать себя в тренировочном лагере», – сказал Сушко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Напомним, Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией», который рассчитан на 3 года. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

 
Теги: Брест
 
 
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Директор «Бреста» Сергей Сушко рассказал о том, как его сын подписал контракт с клубом НХЛ.
 
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