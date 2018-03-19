﻿ Филипенко ответил Вергейчику: «Что в еврокубках каждый год показывает «Шахтер»? Если это не жопа, подскажите мне другую формулировку». 21.by
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Филипенко ответил Вергейчику: «Что в еврокубках каждый год показывает «Шахтер»? Если это не жопа, подскажите мне другую формулировку»

20.03.2018 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Егор Филипенко раскритиковал игру солигорского «Шахтера».

– После матча со Швецией Юрий Вергейчик тоже нелестно высказался в твой адрес. Мол, в твоем высказывании о жопе он бы заменил слово мы на слово я…

– Пользуясь случаем, поздравляю Юрия Васильевича с выходом в полуфинал Кубка :). Он долгое время занимает пост директора великого и могучего футбольного клуба «Шахтер». Эта команда каждый год представляет нашу страну в еврокубках. Считаю, уровень белорусского футбола показывает в том числе выступление наших команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Что в еврокубках каждый год показывает «Шахтер»? Если это не жопа, подскажите мне другую формулировку. Наверное, это слово будет где-то рядом, поэтому, Юрий Васильевич, не я, а мы все, кто тем или иным образом причастен к нашему футболу, – сказал Филипенко.

Егор Филипенко: «После Швеции Криушенко говорил, что нужно быть мужиками. Напоминаю ему об этом»

 
 
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