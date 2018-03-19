|
Криштиану Роналду: «Верю, что лучше меня никого нет. По крайней мере, на поле»
20.03.2018 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как мотивирует себя.
«Мы всегда должны верить в то, что мы самые лучшие. Нужно думать высоко.
Я всегда верю, что лучше меня никого нет. По крайней мере, на поле.
На индивидуальном и командном уровне прошлый год сложился для меня идеально. Я завоевал пять трофеев, выиграл «Золотой мяч» и награду лучшему игроку года ФИФА», – сказал Криштиану.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как мотивирует себя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)