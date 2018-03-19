Криштиану Роналду: «Верю, что лучше меня никого нет. По крайней мере, на поле»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал, как мотивирует себя.

«Мы всегда должны верить в то, что мы самые лучшие. Нужно думать высоко.

Я всегда верю, что лучше меня никого нет. По крайней мере, на поле.

На индивидуальном и командном уровне прошлый год сложился для меня идеально. Я завоевал пять трофеев, выиграл «Золотой мяч» и награду лучшему игроку года ФИФА», – сказал Криштиану.