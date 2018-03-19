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Артем Милевский о вратаре киевского «Динамо» Бойко: «Когда в воротах стоит крыса – ничего не будет»
20.03.2018 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями от вылета киевлян из Лиги Европы и игры голкипера столичного клуба Дениса Бойко.
«Когда в воротах стоит крыса – ничего не будет. Удачи, Суркис», – написал Милевский.
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Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями от вылета киевлян из Лиги Европы и игры голкипера столичного клуба Дениса Бойко.
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