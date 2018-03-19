Главный тренер «Минчанки» Гончаров: «Для этого стоит жить, стоит работать! Горжусь командой!»

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров после победы над немецким «Штутгартом» в двухматчевом противостоянии и выхода команды в финал Кубка ЕКВ поделился радостью.

«Для этого стоит жить, стоит работать! Горжусь командой! При счете 0:2 я видел, что команда устала, но девчонки проявили характер. Благодарен команде.

Особенно благодарен зрителям. Это был 7-й, 8-й, 9-й игрок, который вел команду за собой. Да, после двух партий мы были в нокдауне, но потихоньку навязывали свою игру, и навязали в итоге. Соперник достойный, вы видели. Пять-шесть игроков из сборных своих стран. Но я верил в свою команду. И я очень рад, что мы выиграли.

Это не пик формы, мы будем продолжать совершенствоваться. Но в моей карьере... Даже в моей жизни это самый счастливый день! Отдохнуть в ближайшие дни не получится. В субботу нужно играть за золото в чемпионате», – сказал Гончаров.