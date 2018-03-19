«Лучко» – «Динамо-2» Загреб. Лисакович забил первый мяч в Хорватии

В матче второго дивизиона чемпионата Хорватии «Лучко» дома сыграл вничью с загребским «Динамо-2».

Отметим, что в составе гостей счет на 83-й минуте сравнял белорусский нападающий . Это первый гол футболиста в составе нового клуба.

«Динамо-2» после 22 туров набрало 42 очка и лидирует в турнирной таблице.