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«Лучко» – «Динамо-2» Загреб. Лисакович забил первый мяч в Хорватии
20.03.2018 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче второго дивизиона чемпионата Хорватии «Лучко» дома сыграл вничью с загребским «Динамо-2».
Отметим, что в составе гостей счет на 83-й минуте сравнял белорусский нападающий
«Динамо-2» после 22 туров набрало 42 очка и лидирует в турнирной таблице.
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В матче второго дивизиона чемпионата Хорватии «Лучко» дома сыграл вничью с загребским «Динамо-2».
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