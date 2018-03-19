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«Лучко» – «Динамо-2» Загреб. Лисакович забил первый мяч в Хорватии

20.03.2018 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче второго дивизиона чемпионата Хорватии «Лучко» дома сыграл вничью с загребским «Динамо-2».

Отметим, что в составе гостей счет на 83-й минуте сравнял белорусский нападающий Виталий Лисакович. Это первый гол футболиста в составе нового клуба.

«Динамо-2» после 22 туров набрало 42 очка и лидирует в турнирной таблице.

 
 
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В матче второго дивизиона чемпионата Хорватии «Лучко» дома сыграл вничью с загребским «Динамо-2».
 
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