Журналист БелаПАН Батенков о положении БАТЭ по аккредитации: «Ошибка, обнаруженная не сразу, не перестает быть ошибкой. Ее нужно исправить»

Член президиума Белорусской ассоциации спортивной прессы Руслан Батенков высказался о положении по аккредитации.

«Возвращаясь к вопросу об условиях аккредитации. Вчера коллега закинул на почту «один умный вещь»: процедура должна быть централизованной (единая аккредитация на все матчи чемпионата), как в ФХБ или КХЛ (самый яркий пример).

Абсолютно верно (+ с развитием IT-мысли технически все должно быть максимально упрощено, и тенденция в мировых спортивных федерациях именно такая).

К слову, в первое время в КХЛ было разделение аккредитаций на клубные (зеленые) и общие (синие). Первые давали право посещать матчи команды «по месту жительства» (и по договоренности – ее выездные матчи), вторые – все арены (любые матчи). Потом все аккредитации стали общими. Да, условий там немало, их главная цель: претендент должен доказать, что он журналист и пишет о КХЛ, а не халяву в виде бесплатного посещения матчей словить решил. Очень важно, что права и обязанности едины для всех и нет ощущения, что тебя пытаются посадить на короткий поводок. Casus belli исключен.

Очень не хочется видеть пресс-службу БАТЭ среди претендентов на звание худшей спортивной пресс-службы года. Там и без нее уже очередь.

В Борисове работают классные ребята, которых знаю не один десяток лет. Есть немало сфер реализации их безграничного интеллектуального потенциала, нежели вызвавшее столько споров положение. Из-за которого приходится делать тяжелый, но единственно возможный выбор между Платоном и истиной.

И еще. Надеюсь, дискуссия по поводу останется в рамках цивилизованных отношений. О(б)суждаются не люди, а их поступки. Переход на личности – это война всех против всех без разумного выхода.

P.S. Пресс-служба БАТЭ выступила с заявлением по поводу поднятого шума. Цитата: «Основные пункты «Положения об аккредитации» (в том числе и п. 9.7), к которым так яростно апеллирует «Трибуна», были прописаны и опубликованы несколько лет назад, а никак не накануне нового сезона, как с претензией на сенсацию об этом она сообщает сейчас».

Действительно, как говорят профессионалы поиска в интернет-амбарах, было. Однако ошибка, обнаруженная не сразу, не перестает быть ошибкой, она автоматически не узаконивается с течением времени – ее нужно исправить. А почему не обнаружили сразу? Свойство человеческой натуры: когда полностью доверяешь кому-то, полагаешься на его ум, честь и совесть. Поэтому или читаешь по диагонали, или не читаешь вовсе в полной уверенности, что все и так будет хорошо. Классическое «доверяй, но проверяй» как-то забывается. Придется вспоминать», – сказал Батенков.

БАТЭ выступил с заявлением из-за отказа «Трибуны» от сезонной аккредитации

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