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Михаил Захаров: «Шахтеру» теперь Малютина нужно выносить из дворца и нести до дома»
20.03.2018 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча с «Шахтером» (2:4, 3-1 в серии).
«Тяжелый матч был. Не забили моменты, которые создавали. Плотников два момента не реализовал. Нужно было вытягивать матч, пропускали ненужные голы. Здорово Малютин выступил. «Шахтеру» теперь его нужно выносить из дворца и нести до дома. Подтянул невероятно в меньшинстве», – сказал Захаров.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча с «Шахтером» (2:4, 3-1 в серии).
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