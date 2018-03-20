ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ

20.03.2018 21:28 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Во время матча "Минчанка" - "Штутгарт". Фото CEV
Во время матча "Минчанка" - "Штутгарт". Фото CEV

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После выездной виктории в первом полуфинальном поединке с результатом 3:2 сегодняшний домашний матч подопечные Виктора Гончарова начали неудачно. Из-за сильного волнения белорусские волейболистки допускали немало ошибок и уступили первую партию со счетом 19:25.

Второй сет также остался за немецкой командой - 25:20, и только в третьей партии минчанки сумели выиграть - 25:23. Этот успех воодушевил хозяек площадки, и при громовой поддержке болельщиков они сумели взять и четвертый сет с тем же счетом 25:23.

Пятую партию выиграли гостьи - 15:2, и счет стал 3:2 в их пользу. Судьба путевки в финал решалась в "золотой" партии, в которой нервы оказались сильнее у белорусских волейболисток - 15:8.

После этой успешной игры Виктор Гончаров сказал, что гордится своими подопечными, которые сумели проявить невероятные волевые качества. Уступая 0:2, команда не опустила руки и доказала, что не случайно прошла это еврокубковый путь и вышла в финал, подчеркнул наставник "Минчанки".

Теперь в решающих поединках за второй по значимости трофей европейского клубного волейбола (после Лиги чемпионов) команда Виктора Гончарова встретится с турецким клубом "Экзачибаши", который в полуфинале дважды разгромил немецкий "Шверин" с "сухим" счетом 3:0. Первый матч финальной серии за почетный трофей состоится 3 апреля в Минске, ответный - 10 апреля в Стамбуле.

Выход в финал Кубка ЕКВ - самое значимое достижение белорусских волейбольных клубов с 1987 года, когда минский "Коммунальник" стал обладателем Кубка кубков.-0-

Фото CEV.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Минчанки" впервые пробились в финал континентального турнира - Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА. После выездной...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Криштиану Роналду: «Верю, что лучше меня никого нет. По крайней мере, на поле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
21.03.2018
Навiны Палесся
Полесская правда

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика