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НХЛ. «Чикаго» впервые с 2008 года не вышел в плей-офф

21.03.2018 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После сегодняшнего поражения от «Колорадо» (1:5) «Чикаго» официально лишился шансов на попадание в плей-офф. 

Этот невыход в розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Блэкхокс» первым с 2008 года.

После этого они попадали в плей-офф 9 раз подряд и выиграли три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. 

С 69 очками в 74 матчах команда занимает последнее место в Центральном дивизионе. 

 
 
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После сегодняшнего поражения от «Колорадо» (1:5) «Чикаго» официально лишился шансов на попадание в плей-офф.
 
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