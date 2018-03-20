НХЛ. «Чикаго» впервые с 2008 года не вышел в плей-офф

После сегодняшнего поражения от «Колорадо» (1:5) официально лишился шансов на попадание в плей-офф.

Этот невыход в розыгрыш Кубка Стэнли стал для «Блэкхокс» первым с 2008 года.

После этого они попадали в плей-офф 9 раз подряд и выиграли три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

С 69 очками в 74 матчах команда занимает последнее место в Центральном дивизионе.