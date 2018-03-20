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Paris United: Неймар попросил руководство «ПСЖ» назначить главным тренером Луиса Энрике

21.03.2018 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с форвардом. Обсужлася вопрос нового главного тренера команды. Среди претендентов назывались главный тренер «Челси» Антонио Конте и Луис Энрике.

Бразилец настаивает на подписании Энрике. В прошлом сезоне тренер возглавлял «Барселону».

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.
 
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