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Paris United: Неймар попросил руководство «ПСЖ» назначить главным тренером Луиса Энрике
21.03.2018 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с форвардом. Обсужлася вопрос нового главного тренера команды. Среди претендентов назывались главный тренер «Челси» Антонио Конте и Луис Энрике.
Бразилец настаивает на подписании Энрике. В прошлом сезоне тренер возглавлял «Барселону».
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил руководству клуба, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.
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