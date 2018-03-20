«Прессбол»: Глебом интересуется БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь»

По сведениям «Прессбола», к 36-летнему полузащитнику Александру Глебу проявляют интерес БАТЭ, «Торпедо»-БелАЗ и «Ислочь».

Напомним, что с 7 по 14 марта Глеб находился в расположении «Кайрата» из Алматы, однако его пребывание там подписанием контракта не закончилось.

Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов» в сезоне-2017.

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