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«Прессбол»: Глебом интересуется БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь»
21.03.2018 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», к 36-летнему полузащитнику Александру Глебу проявляют интерес БАТЭ, «Торпедо»-БелАЗ и «Ислочь».
Напомним, что с 7 по 14 марта Глеб находился в расположении «Кайрата» из Алматы, однако его пребывание там подписанием контракта не закончилось.
Напомним, последним клубом Глеба были самарские «Крылья Советов» в сезоне-2017.
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По сведениям «Прессбола», к 36-летнему полузащитнику Александру Глебу проявляют интерес БАТЭ, «Торпедо»-БелАЗ и «Ислочь».
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