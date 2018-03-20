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Зидан одобрил трансфер Левандовского в «Реал»
21.03.2018 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Баварии»
По информации As, кандидатуру 29-летнего поляка одобрил главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.
Сообщается, что мюнхенцы согласятся расстаться со своим основным нападающим за сумму около 100 млн евро.
В сделку также может быть включен хавбек «Реала»
В соглашении между клубами прописана возможность выкупа контракта колумбийца за 42 млн евро.
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может перейти в мадридский «Реал».
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