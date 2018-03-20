Зидан одобрил трансфер Левандовского в «Реал»

Нападающий «Баварии» летом может перейти в мадридский «Реал».

По информации As, кандидатуру 29-летнего поляка одобрил главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан.

предстоит провести переговоры с «Баварией» о переходе Левандовского.

Сообщается, что мюнхенцы согласятся расстаться со своим основным нападающим за сумму около 100 млн евро.

В сделку также может быть включен хавбек «Реала» , выступающий за «Баварию» на правах аренды.

В соглашении между клубами прописана возможность выкупа контракта колумбийца за 42 млн евро.