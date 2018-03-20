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Tribuna.com разыграла два мяча Adidas. В настоящем «Спортпрогнозе» победители конкурса получили бы почти 40 рублей
21.03.2018 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna.com продолжает конкурс, в котором пользователям сайта предлагается выиграть мяч Adidas за успешную игру по правилам тотализатора.
Во вторник участники ставили на счет в матчах 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» – СКА и «Йокерит» – ЦСКА.
Отметим, что счет матчей, «закрыв» пять вариантов заброшенных шайб в каждом, угадали более 30 человек – то есть каждый третий участник. Если бы они играли
Из 31 участника, угадавшего исходы двух матчей, мы с помощью рандомайзера выбрали победителя (
Следующий этап конкурса состоится на следующей неделе.
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Tribuna.com разыграла два мяча Adidas. В настоящем «Спортпрогнозе» победители конкурса получили бы почти 40 рублей
Tribuna.com продолжает конкурс, в котором пользователям сайта предлагается выиграть мяч Adidas за успешную игру по правилам тотализатора.
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