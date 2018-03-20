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Tribuna.com разыграла два мяча Adidas. В настоящем «Спортпрогнозе» победители конкурса получили бы почти 40 рублей

21.03.2018 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna.com продолжает конкурс, в котором пользователям сайта предлагается выиграть мяч Adidas за успешную игру по правилам тотализатора.

Во вторник участники ставили на счет в матчах 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» – СКА и «Йокерит» – ЦСКА.

Угадай счет двух матчей и выиграй два мяча Adidas. Даем несколько попыток

Отметим, что счет матчей, «закрыв» пять вариантов заброшенных шайб в каждом, угадали более 30 человек – то есть каждый третий участник. Если бы они играли в настоящем тираже «Спортпрогноза», то выиграли бы по 39 рублей. Отметим, что ставка при таком количестве комбинаций обошлась бы игроку всего в 5,4 рубля.

Из 31 участника, угадавшего исходы двух матчей, мы с помощью рандомайзера выбрали победителя (видео). Им стал пользователь с ником tigra, 21-м по счету угадавший результат. Ему нужно до конца недели написать на by.social@tribuna.com, чтобы получить свой выигрыш. Если победитель с нами не свяжется, то два мяча Adidas станут джек-потом, и на следующей неделе будет разыграно уже три мяча.

Следующий этап конкурса состоится на следующей неделе.

 
 
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Tribuna.com продолжает конкурс, в котором пользователям сайта предлагается выиграть мяч Adidas за успешную игру по правилам тотализатора.
 
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