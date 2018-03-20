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В офисе «Рубина» прошли обыски. Игроков клуба вызвали в СК
21.03.2018 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Следственный комитет РФ вчера утром провел обыски в офисе «Рубина».
Оперативники изъяли компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова, а также документацию о контрактах игроков.
На опрос в СК были вызвана несколько игроков клуба, в том числе Ильзат Ахметов, который накануне покинул «Рубин» в качестве свободного агента.
Причиной обыска мог послужить долг «Рубина» в 2 миллиарда рублей перед «Татфондбанком», либо попытка давления стороной Ахметова на казанский клуб.
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Следственный комитет РФ вчера утром провел обыски в офисе «Рубина».
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