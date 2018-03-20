В офисе «Рубина» прошли обыски. Игроков клуба вызвали в СК

Следственный комитет РФ вчера утром провел обыски в офисе «Рубина».

Оперативники изъяли компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова, а также документацию о контрактах игроков.

На опрос в СК были вызвана несколько игроков клуба, в том числе Ильзат Ахметов, который накануне покинул «Рубин» в качестве свободного агента.

Причиной обыска мог послужить долг «Рубина» в 2 миллиарда рублей перед «Татфондбанком», либо попытка давления стороной Ахметова на казанский клуб.