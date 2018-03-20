Алексис Санчес: «Ждал от себя большего после перехода в «МЮ»

Полузащитник Алексис Санчес поделился мнением о неудачном начале своей карьеры в «МЮ».

«Поскольку я довольно требователен к себе, я ждал большего.

Было сложно изменить все сразу после перехода в «МЮ». Честно говоря, я даже сомневался, стоит ли ехать в расположение сборной Чили.

Я попросил разрешения пропустить эти товарищеские игры, но затем я подумал, поговорил с и сказал ему, что нам нужно оставаться едиными.

Смена клуба была для меня довольно резкой. До этого я не переходил в другую команду в январе. Но в моей жизни случалось много сложностей.

Я тренировался со Златаном месяц, его уровень игры впечатляет. Мы общаемся и каждый день пьем кофе», – сказал Санчес.

Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «МЮ». Его считают угрюмым, он ест в одиночку

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