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Алексис Санчес: «Ждал от себя большего после перехода в «МЮ»
21.03.2018 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
«Поскольку я довольно требователен к себе, я ждал большего.
Было сложно изменить все сразу после перехода в «МЮ». Честно говоря, я даже сомневался, стоит ли ехать в расположение сборной Чили.
Я попросил разрешения пропустить эти товарищеские игры, но затем я подумал, поговорил с
Смена клуба была для меня довольно резкой. До этого я не переходил в другую команду в январе. Но в моей жизни случалось много сложностей.
Я тренировался со Златаном месяц, его уровень игры впечатляет. Мы общаемся и каждый день пьем кофе», – сказал Санчес.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился мнением о неудачном начале своей карьеры в «МЮ».
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