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«Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936». В британском парламенте идут слушания о бойкоте
21.03.2018 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.
Депутат от Лейбористской партии Иэн Остин заявил, что сборная Англии должна бойкотировать турнир и сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
«Путин собирается использовать ЧМ-2018 как Гитлер использовал Олимпиаду-1936.
Я не думаю, что сборной Англии стоит участвовать в этом. Я не думаю, что нам стоит поддерживать Путина, использующего этот турнир как пиар-мероприятие, чтобы замаскировать грубые нарушения прав человека, за которые он несет ответственность», – заявил Остин.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с Остином.
«Думаю, ваша характеристика того, что будет в Москве, на чемпионате мира, во всех городах – определенно верное сравнение с 1936 годом.
Честно говоря, думаю, участвовать в восхвалении Путина через спортивное мероприятие – это мерзкая перспектива», – заявил Джонсон.
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«Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936». В британском парламенте идут слушания о бойкоте
В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.
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