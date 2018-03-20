«Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936». В британском парламенте идут слушания о бойкоте

В британском парламенте обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.

Депутат от Лейбористской партии Иэн Остин заявил, что сборная Англии должна бойкотировать турнир и сравнил президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

«Путин собирается использовать ЧМ-2018 как Гитлер использовал Олимпиаду-1936.

Я не думаю, что сборной Англии стоит участвовать в этом. Я не думаю, что нам стоит поддерживать Путина, использующего этот турнир как пиар-мероприятие, чтобы замаскировать грубые нарушения прав человека, за которые он несет ответственность», – заявил Остин.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон согласился с Остином.

«Думаю, ваша характеристика того, что будет в Москве, на чемпионате мира, во всех городах – определенно верное сравнение с 1936 годом.

Честно говоря, думаю, участвовать в восхвалении Путина через спортивное мероприятие – это мерзкая перспектива», – заявил Джонсон.