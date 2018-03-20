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Костюкевич против ДК АБФФ: «Господы из дисциплинарного комитета не справились со своим же регламентом»
21.03.2018 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич выступил с заявлением по поводу решения дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на 5 матчей и оштрафовать на 50 базовых величин.
– Боюсь, что господы из дисциплинарного комитета были настолько оскорблены моим поведением, что не смогли совладать с эмоциями и не справились со своим же регламентом. Порешали на свое усмотрение. У меня смешанные чувства по этому поводу: не знаю – жалеть их или пожурить. Если я где-то оскорбил кого-то лично в СМИ, попрошу указать кого и где – тогда я приеду, вручу квитанцию об оплате штрафа, и публичное раскаяние с моей стороны гарантировано. Если вы не наберетесь смелости подкрепить это фактами, пейте дальше свою воду из унитаза.
– Сумма штрафа (1225 рублей) вас не пугает?
– Неприятно получать максимальный предел каких-либо штрафных санкций за первый, по их мнению, проступок дисциплинарного плана. Если это был проступок. Я был наказан штрафом на 50 базовых величин – это максимальный предел. По их регламенту срок дисквалификации
– Официально обжаловать решение не собираетесь?
– Эти люди, видимо, склонны высасывать деньги из обычных работяг. Я не знаю – сейчас еще надо разбираться. Все, что мне вынесли, – как минимум то, что я вижу на поверхности – сделано с нарушением процедуры. Я не знаю, что здесь обжаловать: решение неправомерно. Мне кажется, сначала они должны разобраться, что они сами делают. Потому что 25 базовых – кажется, столько стоит обжалование – это тоже большие деньги (612,5 рублей – Tribuna.com). Если они упадут в карман этим господам-дармоедам, я буду не очень рад. Поэтому сейчас пытаюсь поднять этот вопрос в СМИ.
– Если не секрет, как отреагировал на штраф и дисквалификацию Ярослав Богунов?
– Посмеялся, – сказал Костюкевич.
При вынесении решения по Костюкевичу дисциплинарный комитет АБФФ
В состав дисциплинарного комитета входят председатель Андрей Авдеев, Виктор Гончар, Руслан Юмагужин и Анатолий Годун. После «дела Веремко» из него были выведены Юрий Толкачев, Алексей Нерушкин и Андрей Шалимо. Апелляционный комитет федерации признал нелегитимным решение дисциплинарного комитета по «делу Веремко» в том числе из-за нахождения в его составе Нерушкина.
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Костюкевич против ДК АБФФ: «Господы из дисциплинарного комитета не справились со своим же регламентом»
Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич выступил с заявлением по поводу решения дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на 5 матчей и оштрафовать...
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