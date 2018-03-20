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Костюкевич против ДК АБФФ: «Господы из дисциплинарного комитета не справились со своим же регламентом»

21.03.2018 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич выступил с заявлением по поводу решения дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на 5 матчей и оштрафовать на 50 базовых величин. 

– Боюсь, что господы из дисциплинарного комитета были настолько оскорблены моим поведением, что не смогли совладать с эмоциями и не справились со своим же регламентом. Порешали на свое усмотрение. У меня смешанные чувства по этому поводу: не знаю – жалеть их или пожурить. Если я где-то оскорбил кого-то лично в СМИ, попрошу указать кого и где – тогда я приеду, вручу квитанцию об оплате штрафа, и публичное раскаяние с моей стороны гарантировано. Если вы не наберетесь смелости подкрепить это фактами, пейте дальше свою воду из унитаза. 

– Сумма штрафа (1225 рублей) вас не пугает?

– Неприятно получать максимальный предел каких-либо штрафных санкций за первый, по их мнению, проступок дисциплинарного плана. Если это был проступок. Я был наказан штрафом на 50 базовых величин – это максимальный предел. По их регламенту срок дисквалификации составляет от двух до четырех матчей (статья 69 дисциплинарного кодекса АБФФ – Tribuna.com) – я получил пять. Это не влезает ни в какие рамки регламента – мое заявление основывается на этих фактах.

– Официально обжаловать решение не собираетесь?

– Эти люди, видимо, склонны высасывать деньги из обычных работяг. Я не знаю – сейчас еще надо разбираться. Все, что мне вынесли, – как минимум то, что я вижу на поверхности – сделано с нарушением процедуры. Я не знаю, что здесь обжаловать: решение неправомерно. Мне кажется, сначала они должны разобраться, что они сами делают. Потому что 25 базовых – кажется, столько стоит обжалование – это тоже большие деньги (612,5 рублей – Tribuna.com). Если они упадут в карман этим господам-дармоедам, я буду не очень рад. Поэтому сейчас пытаюсь поднять этот вопрос в СМИ. 

– Если не секрет, как отреагировал на штраф и дисквалификацию Ярослав Богунов?

– Посмеялся, – сказал Костюкевич. 

При вынесении решения по Костюкевичу дисциплинарный комитет АБФФ руководствовался статьями 15, 18, 20  (второе фото), 39 и 69 (часть 6) дисциплинарного кодекса. Дисквалификация голкипера на пять матчей противоречит части 6 статьи 69 дисциплинарного кодекса, где сказано, что за оскорбительное поведение футболиста можно дисквалифицировать на срок от двух до четырех игр. Кроме того, Костюкевич оштрафован на максимальную сумму – 50 базовых величин (1225 рублей). 

В состав дисциплинарного комитета входят председатель Андрей Авдеев, Виктор Гончар, Руслан Юмагужин и Анатолий Годун. После «дела Веремко» из него были выведены Юрий Толкачев, Алексей Нерушкин и Андрей Шалимо. Апелляционный комитет федерации признал нелегитимным решение дисциплинарного комитета по «делу Веремко» в том числе из-за нахождения в его составе Нерушкина.

 

 
 
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Голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич выступил с заявлением по поводу решения дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на 5 матчей и оштрафовать...
 
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