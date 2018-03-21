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Богунов о дисквалификации: «Вы знаете свой же регламент?»
21.03.2018 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о решении дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на два матча и оштрафовать на 20 базовых величин (490 рублей) за «оскорбительное поведение»
«Обращаюсь к тем, кто назначил штраф и дисквалификацию Ярославу Богунову. Во-первых, покажите, где и кого я оскорбил. А во-вторых, вы вынесли решение, не вызвав меня на слушание по моему делу, и даже не уведомили меня. Вопрос: вы знаете свой же регламент?» – написал Богунов в «Твиттере».
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Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о решении дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на два матча и оштрафовать на 20...
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