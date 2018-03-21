ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Богунов о дисквалификации: «Вы знаете свой же регламент?»

21.03.2018 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о решении дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на два матча и оштрафовать на 20 базовых величин (490 рублей) за «оскорбительное поведение»

«Обращаюсь к тем, кто назначил штраф и дисквалификацию Ярославу Богунову. Во-первых, покажите, где и кого я оскорбил. А во-вторых, вы вынесли решение, не вызвав меня на слушание по моему делу, и даже не уведомили меня. Вопрос: вы знаете свой же регламент?» – написал Богунов в «Твиттере». 

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о решении дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на два матча и оштрафовать на 20...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь попала в первую корзину на жеребьевку квалификации ЧЕ-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика