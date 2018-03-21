Богунов о дисквалификации: «Вы знаете свой же регламент?»

Экс-полузащитник «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о решении дисциплинарного комитета АБФФ дисквалифицировать его на два матча и оштрафовать на 20 базовых величин (490 рублей) за «оскорбительное поведение»

«Обращаюсь к тем, кто назначил штраф и дисквалификацию Ярославу Богунову. Во-первых, покажите, где и кого я оскорбил. А во-вторых, вы вынесли решение, не вызвав меня на слушание по моему делу, и даже не уведомили меня. Вопрос: вы знаете свой же регламент?» – написал Богунов в «Твиттере».





Обращаюсь к тем кто назначил штраф и дисквалификацию Ярославу Богунову,во первых покажите где и кого я оскорбил?)а во вторых,вы вынесли решение не вызвав меня на слушание по моему делу, и даже не уведомили меня,вопрос вы знаете свой же регламент? — Iaroslav Bogunov (@IBogunov) 21 марта 2018 г.