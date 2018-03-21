Риос, Гордейчук и Туоминен вернулись в общую группу

Защитник БАТЭ Алексей Риос, хавбек Ессе Туоминен и нападающий Михаил Гордейчук начали работу в общей группе команды. По индивидуальному плану занимается голкипер Антон Чичкан.

Из-за травм Гордейчук и Риос пропустили всю предсезонную подготовку. Туоминен получил повреждение перед самым началом сезона и не сыграл в матче за Суперкубок и в четвертьфинале Кубка.