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Риос, Гордейчук и Туоминен вернулись в общую группу
21.03.2018 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Алексей Риос, хавбек Ессе Туоминен и нападающий Михаил Гордейчук начали работу в общей группе команды. По индивидуальному плану занимается голкипер Антон Чичкан.
Из-за травм Гордейчук и Риос пропустили всю предсезонную подготовку. Туоминен получил повреждение перед самым началом сезона и не сыграл в матче за Суперкубок и в четвертьфинале Кубка.
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Защитник БАТЭ Алексей Риос, хавбек Ессе Туоминен и нападающий Михаил Гордейчук начали работу в общей группе команды.
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