The Sun: сборная Англии из-за отравления Скрипаля привезет в Россию свою еду

Футбольная ассоциация Англии беспокоится за футболистов сборной, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, в связи с отравлением в Великобритании бывшего подполковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку.

Англичане привезут в Россию свои кексы, запеченые бобы, томатный соус, шоколад, горчицу, чай.

Все продукты будут проверять специально нанятые для этого повара.

Кроме того, главный тренер сборной Гарет Саутгейт намерен уделить еде особое внимание – он хочет убрать из рациона всю вредную пищу.