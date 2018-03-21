|
The Sun: сборная Англии из-за отравления Скрипаля привезет в Россию свою еду
22.03.2018 00:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная ассоциация Англии беспокоится за футболистов сборной, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, в связи с отравлением в Великобритании бывшего подполковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку.
Англичане привезут в Россию свои кексы, запеченые бобы, томатный соус, шоколад, горчицу, чай.
Все продукты будут проверять специально нанятые для этого повара.
Кроме того, главный тренер сборной Гарет Саутгейт намерен уделить еде особое внимание – он хочет убрать из рациона всю вредную пищу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольная ассоциация Англии беспокоится за футболистов сборной, которые приедут в Россию на ЧМ-2018, в связи с отравлением в Великобритании бывшего подполковника...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)