ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко и Соболенко победили на старте теннисного турнира в Майами

22.03.2018 07:18 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $7,9 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке Азаренко, занимающая сейчас 186-е место в рейтинге WTA, играла с американкой Кэтрин Беллис, у которой 44-я позиция. Белоруска провела встречу очень уверенно и уступила сопернице всего три гейма - 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет еще одна американская теннисистка, 15-я ракетка мира Мэдисон Киз. Виктория Азаренко трижды становилась победительницей турнира в Майами - в 2009, 2011 и 2016 годах.  

Белоруска Арина Соболенко (60-й номер мирового рейтинга) встречалась с американкой Мэдисон Бренгл (77) и выиграла в двух сетах - 6:1, 6:4. Теперь Соболенко сыграет с 9-й ракеткой планеты Петрой Квитовой из Чехии. 

Александра Саснович (46) в первом раунде сумела одержать волевую победу над еще одной чешкой Кристиной Плишковой (80) - 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Ее следующей соперницей будет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (25).

В первом раунде мужского парного разряда белорус Максим Мирный и американец Райан Харрисон встретятся с бразильско-британским тандемом Бруно Соарес / Джейми Маррей. Максим Мирный 4 раза выигрывал эти соревнования с разными партнерами (2003 ,2005, 2006, 2009).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй раунд турнира категории "Премьер" в американском Майами с призовым фондом $7,9...
 
Новости дня
Новости спорта
 
The Sun: сборная Англии из-за отравления Скрипаля привезет в Россию свою еду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика