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Виктория Азаренко: «На это уйдет время, но я не сомневаюсь, что достигну поставленных целей»

22.03.2018 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Виктория Азаренко, в первом круге обыгравшая американку Кэтрин Беллис со счетом 6:3, 6:0, прокомментировала победу.

«Я рада, что снова играю. Я не хочу быть на седьмом небе от счастья, потому что я еще продолжаю выступать на турнире, и я хочу и дальше достигать высот и новых целей. Поэтому я стараюсь радоваться, но в то же время сосредотачиваться на следующем матче, потому что я еще в сетке и хочу хорошо выступить.

Я никогда не бываю полностью довольна.

Перед матчем я нервничала, потому что я много пропустила и хотела хорошо выступить. Так что я давила на себя. Мне кажется, в первых геймах это было заметно. Но потом я успокоилась, нашла свою игру, нажала на газ и уже не снимала ногу с педали.

Сейчас мне еще нужно время, чтобы прийти в порядок. На это уйдет время, но я не сомневаюсь, что достигну поставленных целей», – сказала Азаренко.

 

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко, в первом круге обыгравшая американку Кэтрин Беллис со счетом 6:3, 6:0, прокомментировала победу.
 
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