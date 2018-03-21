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Батищев о «Крумкачах»: «Зная всю ситуацию изнутри, в конкретном споре могу поддержать АБФФ»
22.03.2018 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник клуба «Крумкачы» Александр Батищев поделился мнением касательно решения АБФФ в отношении «воронов».
«Время, проведенное в составе «воронов», вспоминаю с теплотой, и очень жаль, что клуб покинул высшую лигу. Но, зная всю ситуацию изнутри, в конкретном споре могу поддержать федерацию. Шансов команде было предоставлено много, а обещания, к сожалению, не были ничем подкреплены», – сказал Батищев.
Напомним, в сезоне-2018 минское «Торпедо» вместо клуба «Крумкачы» выступит в высшей лиге
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Экс-полузащитник клуба «Крумкачы» Александр Батищев поделился мнением касательно решения АБФФ в отношении «воронов».
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