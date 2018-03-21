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Виталий Кушнер: «Хотелось бы провести матч 3-го тура с минским «Торпедо» дома, но пока прогноз неблагоприятный»
22.03.2018 10:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Гомеля»
О стадионе «Центральный»
К сожалению, включить обогрев на стадионе «Центральный» не так просто, как многим кажется. Это очень дорогое удовольствие. Сегодня же на «Центральном» снега почти по колено: хотелось бы провести матч 3-го тура с минским «Торпедо» дома, но пока прогноз неблагоприятный.
О техническом партнере Macron
Цвета формы останутся традиционными. Официальный фан-шоп в ближайшее время не планируем открывать, потому что у магазина нет шансов выйти на окупаемость. Но при желании можно приобрести игровые футболки в индивидуальном порядке. Правда, это довольно дорогое удовольствие: оригинальная футболка с нанесением будет стоить более 50 евро.
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Виталий Кушнер: «Хотелось бы провести матч 3-го тура с минским «Торпедо» дома, но пока прогноз неблагоприятный»
Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о состоянии стадиона «Центральный».
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