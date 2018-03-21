Виталий Кушнер: «Хотелось бы провести матч 3-го тура с минским «Торпедо» дома, но пока прогноз неблагоприятный»

Директор «Гомеля» рассказал о состоянии стадиона «Центральный».

О стадионе «Центральный»

К сожалению, включить обогрев на стадионе «Центральный» не так просто, как многим кажется. Это очень дорогое удовольствие. Сегодня же на «Центральном» снега почти по колено: хотелось бы провести матч 3-го тура с минским «Торпедо» дома, но пока прогноз неблагоприятный.

О техническом партнере Macron

Цвета формы останутся традиционными. Официальный фан-шоп в ближайшее время не планируем открывать, потому что у магазина нет шансов выйти на окупаемость. Но при желании можно приобрести игровые футболки в индивидуальном порядке. Правда, это довольно дорогое удовольствие: оригинальная футболка с нанесением будет стоить более 50 евро.