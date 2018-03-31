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27 и 28 апреля сборная Беларуси сыграет с Норвегией в Жлобине и в Бобруйске

25.03.2018 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси в рамках Европейского хоккейного вызова 27 апреля в Жлобине примет сборную Норвегии.

Начало матча запланировано на 19:00.

28 апреля команда Льюиса сыграет с Норвегией в Бобруйске, начало игры также в 19.00.

Билеты должны поступить в продажу в конце следующей недели.

 
 
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Сборная Беларуси в рамках Европейского хоккейного вызова 27 апреля в Жлобине примет сборную Норвегии.
 
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