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Валерий Исаев: «За чемпионство будут бороться БАТЭ, минское и брестское «Динамо», «Шахтер»

30.03.2018 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев сделал прогноз на то, какие команды будут бороться за чемпионство в высшей лиге.

«Хочется, чтобы за первое место была борьба. Интрига будет. За чемпионство будут бороться БАТЭ, минское и брестское «Динамо», «Шахтер». И еще две команды, которые могут вклиниться в борьбу: «Торпедо-БелАз» и «Витебск». У торпедовцев нет громких имен, но есть грамотный тренер Олег Кубарев, он подбирал исполнителей под свое видение игры. Может, выстрелит «Неман», где есть амбициозный тренер Игорь Ковалевич, которого любят футболисты», – сказал Исаев.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев сделал прогноз на то, какие команды будут бороться за чемпионство в высшей лиге.
 
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