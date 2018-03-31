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Матвеенко стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2018
30.03.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1 тура чемпионата Беларуси «Неман» принимает «Витебск» (0:1, первый тайм).
Гости открыли счет на 26-й минуте игры. Отличился – хавбек Антон Матвеенко.
Таким образом, футболист стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2018.
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В матче 1 тура чемпионата Беларуси «Неман» принимает «Витебск» (0:1, первый тайм).
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