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Матвеенко стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2018

30.03.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 1 тура чемпионата Беларуси «Неман» принимает «Витебск» (0:1, первый тайм).

Гости открыли счет на 26-й минуте игры. Отличился – хавбек Антон Матвеенко.

Таким образом, футболист стал автором первого гола чемпионата Беларуси-2018.

«Неман» принимает «Витебск». Следить за ходом встречи в текстовом онлайном Tribuna.com

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче 1 тура чемпионата Беларуси «Неман» принимает «Витебск» (0:1, первый тайм).
 
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