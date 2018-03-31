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«Неман» – «Витебск». После матча фанаты хозяев развернули баннер в честь 100-летия БНР

30.03.2018 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Фанаты «Немана» в конце матча 1-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» развернули баннер, посвященный 100-летию со дня провозглашения БНР.

Большой плакат болельщики изготовили в видео Третьей уставной грамоты, принятой 25 марта 1918 года.

Новый чемпионат Беларуси стартовал. Кайф!

 
Теги: Витебск
 
 
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Фанаты «Немана» в конце матча 1-го тура чемпионата Беларуси с «Витебском» развернули баннер, посвященный 100-летию со дня провозглашения БНР.
 
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