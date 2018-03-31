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Хоккейная команда Президента Беларуси победила в полуфинале XI Республиканского любительского турнира

31.03.2018 15:55 — Новости Спорта | БелТА  
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области со счетом 9:4 (4:0, 5:2, 0:2) в полуфинальном матче XI Республиканских соревнований по хоккею среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В другом поединке 1/2 финала команда Минской области в напряженной борьбе обыграла в гостях (матч состоялся в Жлобине) хоккеистов Гомельской области со счетом 2:1 и также вышла в решающую стадию.

Финальная серия соревнований между хоккейными командами Президента Беларуси и Минской области стартует 7 апреля. Первый поединок пройдет в Молодечно. Ответный запланирован на 14 апреля в "Чижовка-Арене", 15 апреля (если понадобится) состоится третий матч.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области со счетом 9:4 (4:0, 5:2, 0:2) в полуфинальном матче...
 
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