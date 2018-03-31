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Олег Кубарев: «Минское «Динамо» лучше отнеслось к реализации моментов, поэтому они победили»

31.03.2018 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в 1-м туре чемпионата Беларуси.

– Боевая, напряженная игра. Та, команда, которую не устраивал счет, имела преимущество – оно переходило от одной команды к другой. «Динамо» лучше отнеслось к реализации моментов, поэтому они победили. Поздравляю соперника с победой. Всех с началом чемпионата.

– Была ли у вас перед матчем дилемма, сколько ставить центральных защитников?

– Нет.

– Насколько серьезно травма Бабичева?

– Думаю, ушиб. Вряд ли там что-то серьезное. В понедельник будет обследование – может, одну игру пропустит, – сказал Кубарев.

Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» выдали лучший матч тура. Не ничья!

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в 1-м туре чемпионата Беларуси.
 
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