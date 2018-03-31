|
Олег Кубарев: «Минское «Динамо» лучше отнеслось к реализации моментов, поэтому они победили»
31.03.2018 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в 1-м туре чемпионата Беларуси.
– Боевая, напряженная игра. Та, команда, которую не устраивал счет, имела преимущество – оно переходило от одной команды к другой. «Динамо» лучше отнеслось к реализации моментов, поэтому они победили. Поздравляю соперника с победой. Всех с началом чемпионата.
– Была ли у вас перед матчем дилемма, сколько ставить центральных защитников?
– Нет.
– Насколько серьезно травма Бабичева?
– Думаю, ушиб. Вряд ли там что-то серьезное. В понедельник будет обследование – может, одну игру пропустит, – сказал Кубарев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в 1-м туре чемпионата Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)