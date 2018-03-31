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СКА не будет подавать заявку на участие в SEHA-лиге в будущем сезоне
31.03.2018 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минский СКА не будет предпринимать попыток заявиться в СЕХА-лигу в следующем сезоне.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Андрей Крайнов.
Напомним, предыдущие заявки армейцев на участие в турнире директорат SEHA-лиги не удовлетворил.
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Минский СКА не будет предпринимать попыток заявиться в СЕХА-лигу в следующем сезоне.
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