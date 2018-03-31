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Гуренко о победе над «Торпедо-БелАЗ»: «Мы реализовали свои моменты, поэтому заработали три очка»

31.03.2018 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (2:1) в 1-м туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Думаю, игра понравилась болельщикам. Был накал борьбы. Моментами обе команды показывали быстрый и комбинационный футбол. Понятно, что все хотели победить. Мы реализовали свои моменты, поэтому заработали три очка.

– Оцените, пожалуйста, игру Швецова.

– Вы сами видели: его признали лучшим игроком. Добротно сыграл. Есть к чему стремиться. Молодой парень, наш воспитанник – приятно, что не из-за бугра привезли, а своего взращиваем, – сказал Гуренко.

Во втором туре «Динамо» примет «Ислочь». Игра пройдет 7 апреля.

Минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» выдали лучший матч тура. Не ничья!

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (2:1) в 1-м туре чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
 
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