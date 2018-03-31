Матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Шахтер» пройдет на синтетике стадиона с трибунами на 1230 мест

Директор «Витебск» Николай Вайтюховский рассказал о месте проведения матча 2-го тура против «Шахтера».

– Игра с «Шахтером» состоится на поле с искусственным покрытием ФК «Витебск». Мы до последнего рассчитывали сыграть на основном поле, но погода не дает нам ни малейшего шанса. Чтобы все понимали — нет проблем подготовить стадион для матча (очистить поле, трибуны от снега и другие работы для проведения матча), есть проблема в том, что потом придется 2,5-3 месяца восстанавливать поле и все это время играть «на огороде».

- Может проще тогда было бы перенести матч в другой город?

– Вы правы, это действительно проще. Но сколько болельщиков смогут туда приехать и посмотреть вживую матч? Люди соскучились по футболу, поэтому матч состоится в Витебске.

- Какова вместимость «синтетики»? Не все, вероятно смогут попасть на матч…

– Да, вместимость поля с искусственным покрытием всего 1230 человек, – сказал Вайтюховский.

Встреча пройдет 7 апреля и начнется в 16.00.

Отметим, средняя посещаемость матчей «Витебска» в прошлом сезоне составила 2594 зрителей.