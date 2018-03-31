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Матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Шахтер» пройдет на синтетике стадиона с трибунами на 1230 мест
01.04.2018 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Витебск» Николай Вайтюховский рассказал о месте проведения матча 2-го тура против «Шахтера».
– Игра с «Шахтером» состоится на поле с искусственным покрытием ФК «Витебск». Мы до последнего рассчитывали сыграть на основном поле, но погода не дает нам ни малейшего шанса. Чтобы все понимали — нет проблем подготовить стадион для матча (очистить поле, трибуны от снега и другие работы для проведения матча), есть проблема в том, что потом придется 2,5-3 месяца восстанавливать поле и все это время играть «на огороде».
- Может проще тогда было бы перенести матч в другой город?
– Вы правы, это действительно проще. Но сколько болельщиков смогут туда приехать и посмотреть вживую матч? Люди соскучились по футболу, поэтому матч состоится в Витебске.
- Какова вместимость «синтетики»? Не все, вероятно смогут попасть на матч…
– Да, вместимость поля с искусственным покрытием всего 1230 человек, – сказал Вайтюховский.
Встреча пройдет 7 апреля и начнется в 16.00.
Отметим, средняя посещаемость матчей «Витебска» в прошлом сезоне составила 2594 зрителей.
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Матч 2-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» – «Шахтер» пройдет на синтетике стадиона с трибунами на 1230 мест
Директор «Витебск» Николай Вайтюховский рассказал о месте проведения матча 2-го тура против «Шахтера».
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