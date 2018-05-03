Иван Караичев: «У нас убогий чемпионат в плане маркетинга»

Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев раскритиковал маркетинговую составляющую чемпионата Беларуси.

– Мне кажется, что запад Беларуси в плане интереса к спорту более бодрый, чем восток. Что творится на хоккее в Гродно? Практически магия. В Бресте на футболе все очень хорошо. Брест сам по себе футбольный город, ему нужен небольшой импульс, чтобы пришло много людей.

Это хорошо. У нас не так много футбольных праздников в стране. То, что в Бресте хорошая посещаемость, э то индульгенция, которая спасает наш чемпионат. У нас убогий чемпионат в плане маркетинга. Большинство клубов работают убого. Есть Брест, есть БАТЭ, минское «Динамо» начало бодриться, «Крумкачы» были. Я считаю, что всеми этими кейсами нужно дорожить, у нас их мало. На данный момент федерация не делает ничего, чтобы наш чемпионат превратился в системное маркетинговое явление. Все, что делается хорошего, делается благодаря клубам. Спасибо, что есть онлайн-трансляции, но кроме трансляций вы можете привести хотя бы один пример, когда АБФФ влияла бы на маркетинг клубов.

- Где взять людей? Ты же не закроешь все клубы лиги.

– Людей очень мало. Приведу пример. Были молодые ребята в «Крумкачах». Клуб ушел во вторую лигу, а куда ушли ребята? Ну разошлись по корпорациям. Их могли подобрать топовые клубы. Если не Брест, то «Витебск», например, «Гомель», «Слуцк».

- Ну это дорого. Руководители клубов не понимают вообще, кто ты такой.

– К сожалению, пресс-служба и маркетинг комплектуются по остаточному принципу. Сначала мы должны укомплектовать команду, тренерский штаб, потом дублирующий состав, мячи купим, сетку для ворот, воду, а только потом начинаем укреплять маркетинг. А должно быть наоборот. За примером далеко ходить не надо, есть Польша. Не берем Россию и Украину – там большие бюджеты. Чемпионат Польши не намного лучше по уровню, чем наш, но маркетинг там делает все, – сказал Караичев.