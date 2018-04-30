Футболисты «Немана» после премьеры вместе со зрителями обсудят российский фильм «Тренер»

Премьеру фильма «Тренер» от известного российского актёра Данилы Козловского в Гродно посетят футболисты гродненского ФК «Неман». Обсудить фильм вместе профессиональными футболистами и поучаствовать в конкурсах можно будет в четверг, 19 апреля в кинотеатре «Космос».

Как рассказали в КУП «Гроднооблвидеопрокат», футболисты после показа поделятся своими впечатлениями о фильме, а также дадут комментарии о технических моментах игры. В ходе интерактива с игроками все желающие смогут сфотографироваться с командой и принять участие в конкурсах с призами. Начало «футбольного» киносеанса — в 19.00.





Справка «ВГ»

Фильм «Тренер» рассказывает о нападающем футбольной сборной России Юрии Столешникове, который не забивает пенальти в игре с Румынией. В итоге команда проигрывает, разгорается скандал. Футболист завершает карьеру и уезжает в провинциальный город, где становится тренером местной команды «Метеор». В ней он начинает движение со дна. Продюсером, режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли стал Данила Козловский.