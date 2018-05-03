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«Шахтер» выдает худший старт в чемпионате впервые с 1997 года

13.04.2018 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл «Слуцку» (0:1). До этого в предыдущих двух турах солигорчане уступили «Витебску» (1:2) и сыграли вничью с брестским «Динамо» (0:0).

Таким образом, «Шахтер» выдает свой худший старт впервые с 1997 года. В том сезоне «горняки» стартовали с четырех поражений кряду. Первое очко «Шахтер» набрал только в четвертом туре, сыграв вничью с «Атакой» (0:0).

В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Днепром».

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл «Слуцку» (0:1).
 
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