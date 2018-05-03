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«Шахтер» выдает худший старт в чемпионате впервые с 1997 года
13.04.2018 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл «Слуцку» (0:1). До этого в предыдущих двух турах солигорчане уступили «Витебску» (1:2) и сыграли вничью с брестским «Динамо» (0:0).
Таким образом, «Шахтер» выдает свой худший старт
В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Днепром».
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В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл «Слуцку» (0:1).
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