«Шахтер» выдает худший старт в чемпионате впервые с 1997 года

В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» проиграл «Слуцку» (0:1). До этого в предыдущих двух турах солигорчане уступили «Витебску» (1:2) и сыграли вничью с брестским «Динамо» (0:0).

Таким образом, «Шахтер» выдает свой худший старт впервые с 1997 года . В том сезоне «горняки» стартовали с четырех поражений кряду. Первое очко «Шахтер» набрал только в четвертом туре, сыграв вничью с «Атакой» (0:0).

В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Днепром».