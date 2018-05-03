Начало — в 19:30.
В турнирной таблице могилёвская команда находится на четвёртом месте, а соперник — на третьем.
Ред.
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«Машека»-«Гомель». Соседи по турнирной таблице сыграют в Могилёве 18 апреля
13.04.2018 14:50 — Новости Спорта | Новости Могилева
Матч XXVI чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд между «Машекой» и «Гомелем» пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец» 18 апреля.
Начало — в 19:30.
В турнирной таблице могилёвская команда находится на четвёртом месте, а соперник — на третьем.
Ред.
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Матч XXVI чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд между «Машекой» и «Гомелем» пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец» 18 апреля.
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