﻿ «Машека»-«Гомель». Соседи по турнирной таблице сыграют в Могилёве 18 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Машека»-«Гомель». Соседи по турнирной таблице сыграют в Могилёве 18 апреля

13.04.2018 14:50 — Новости Спорта | Новости Могилева  
Размер текста:
A
A
A
«Машека»-«Гомель». Соседи по турнирной таблице сыграют в Могилёве 18 апреля

Матч XXVI чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд между «Машекой» и «Гомелем» пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец» 18 апреля.

Начало — в 19:30.

В турнирной таблице могилёвская команда находится на четвёртом месте, а соперник — на третьем.

Ред.

«Машека»-«Гомель». Соседи по турнирной таблице сыграют в Могилёве 18 апреля
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч XXVI чемпионата Республики Беларусь по гандболу среди мужских команд между «Машекой» и «Гомелем» пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец» 18 апреля.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко о допинге: «Спорт должен быть чистым. Поэтому давайте будем ориентировать на человеческие ресурсы. Плюс сало»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Спорта)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика