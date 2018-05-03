﻿ Лукашенко обсудит с Путиным легионерский статус белорусов в КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко обсудит с Путиным легионерский статус белорусов в КХЛ

14.04.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается обсудить президентом России Владимиром Путиным ситуацию с белорусскими хоккеистами, имеющими легионерский статус в КХЛ. Об этом заявил председатель ФХРБ Семен Шапиро.

«Да есть такая проблема, я бы не сказал, что она очень масштабно затронула наш хоккей. Речь идет о Стасе, Стасенко. Это пара наших ребят, которые могли бы существенно помочь нашей сборной. Мы беседовали в рамках полугодового конгресса ИИХФ с коллегами из России. Думаю, к этой теме подключится и наш президент. Вчера он сказал, что будет обсуждать эту тему с президентом России.

Это обычная мера, которая направлена на защиту своих интересов. Когда ты уезжаешь в Америку играть, ты белорус. Когда в братскую Россию – ты легионер. Будем работать над этим вопросом», — сказал Шапиро.

Спортсмены из стран ЕАЭС, куда, кроме России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, в настоящее время считаются легионерами в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), Футбольной национальной лиге (ФНЛ), КХЛ, баскетбольной Единой лиге ВТБ и других. Российские клубы КХЛ, согласно действующему регламенту, могут включать в заявку на матч не более пяти легионеров. В Минске считают, что признание белорусских спортсменов легионерами и, соответственно, распространение лимитов на них противоречит договоренностям в рамках Союзного государства и ЕАЭС в сфере трудовой деятельности, в частности, о равных правах.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается обсудить президентом России Владимиром Путиным ситуацию с белорусскими хоккеистами, имеющими легионерский...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Семен Шапиро: «Говорил президенту, что 4 ведущих клуба экстралиги мало что дали «Динамо» и сборной, но, надо сказать, сюда не относится «Юность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Спорта)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика