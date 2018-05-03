Лукашенко обсудит с Путиным легионерский статус белорусов в КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается обсудить президентом России Владимиром Путиным ситуацию с белорусскими хоккеистами, имеющими легионерский статус в КХЛ. Об этом заявил председатель ФХРБ Семен Шапиро.

«Да есть такая проблема, я бы не сказал, что она очень масштабно затронула наш хоккей. Речь идет о Стасе, Стасенко. Это пара наших ребят, которые могли бы существенно помочь нашей сборной. Мы беседовали в рамках полугодового конгресса ИИХФ с коллегами из России. Думаю, к этой теме подключится и наш президент. Вчера он сказал, что будет обсуждать эту тему с президентом России.

Это обычная мера, которая направлена на защиту своих интересов. Когда ты уезжаешь в Америку играть, ты белорус. Когда в братскую Россию – ты легионер. Будем работать над этим вопросом», — сказал Шапиро.

Спортсмены из стран ЕАЭС, куда, кроме России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, в настоящее время считаются легионерами в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), Футбольной национальной лиге (ФНЛ), КХЛ, баскетбольной Единой лиге ВТБ и других. Российские клубы КХЛ, согласно действующему регламенту, могут включать в заявку на матч не более пяти легионеров. В Минске считают, что признание белорусских спортсменов легионерами и, соответственно, распространение лимитов на них противоречит договоренностям в рамках Союзного государства и ЕАЭС в сфере трудовой деятельности, в частности, о равных правах.