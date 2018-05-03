Семен Шапиро: «Говорил президенту, что 4 ведущих клуба экстралиги мало что дали «Динамо» и сборной, но, надо сказать, сюда не относится «Юность»

Председатель ФХРБ Семен Шапиро раскритиковал ведущие клубы белорусской экстралиги за ненадлежащую подготовку кадров для минского «Динамо» и сборной.

«Конечно, можно взять деньги, собрать лучших игроков и стать чемпионом. Но где тренерская работа, где молодежь, которую вы должны растить? В «Шахтере» собрались практически 20 человек в возрасте 28 лет и выше. Вот рассталось минское «Динамо» с Матерухиным и Кулаковым — они в «Шахтер» пришли. А кого «Шахтер» дал сегодня для сборной, для «Динамо»? «Шахтер» решал свои проблемы.

Я вчера у президента уже сказал, что четыре сильнейших клуба мало что дали «Динамо» и сборной. Но надо сказать, что сюда не относится «Юность». Потому что из «Юности» больше, чем из других клубов, пошло играть и в «Динамо», и в сборную нашей страны.

А вот тот же «Неман», который тренирует многоуважаемый мной Сергей Михайлович Пушков, является уже не первый год лучшим в экстралиге... Но, к сожалению, мы не получаем оттуда необходимого количества лучших игроков для «Динамо» и сборной. Поэтому до сих пор у нас не столько спортивная состязательность была, а финансовая. Есть деньги — дела лучше. А если на предприятии-спонсоре дела пошли хуже, то и у клуба результативность игры снижается. Вот поэтому мы вдвое уменьшили зарплату хоккеистов, а тренеров — даже больше, чем вдвое. Сегодня зарплата тренера не может быть выше, чем у самого высокооплачиваемого хоккеиста в чемпионате.

Просто находить деньги у своего спонсора и перехватывать игроков — мы считаем, такого не должно быть. И это выровняет шансы клубов и создаст конкуренцию между клубами, — сказал Шапиро.