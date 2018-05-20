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Несвижские спортсмены опять «отличились»!

21.05.2018 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Несвижские спортсмены в составе сборной команды Минской области приняли участие в областной спартакиаде работников системы образования физкультурно-спортивного клуба «Буревестник». Соревнования проходили 17-20 мая на базе учреждения образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (Мядельский р-н) в 10 видах спорта: бильярдный спорт, волейбол, гиревой спорт, дартс, легкоатлетический кросс, мини-футбол, настольный теннис, плавание, стрельба пулевая. Спартакиада направлена на пропаганду здорового образа жизни, организацию активного отдыха, приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение педагогов к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. Первое место в соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг занял Сергей Веремчук, «серебро» в соревнованиях по волейболу завоевали Илья Шиш и Александр Броцман. Поздравляем наших земляков с победой!

 

 

Несвижские спортсмены опять «отличились»!

Первое место в соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг занял Сергей Веремчук


Несвижские спортсмены опять «отличились»!

«Серебро» в соревнованиях по волейболу завоевали Илья Шиш и Александр Броцман

 

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 

 


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Несвижские спортсмены в составе сборной команды Минской области приняли участие в областной спартакиаде работников системы образования...
 
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