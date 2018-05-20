Заплыв по-несвижски. В ФОК «Замковый» прошли детские районные соревнования по плаванию

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19 мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Замковый» прошли районные соревнования по плаванию среди детей, прошедших обучающий курс плавания. Ребята соревновались в двух видах плавания — вольным стилем и кролем на спине. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 25 метров. Лучшие результаты в плавании вольным стилем показали Полина Шибко (1-е место), Андрей Кириченок (2-е место) и Маргарита Слободян (3-е место). В плавании стилем кроль на спине победу одержала Марагарита Слободян, 2-е место заняла Полина Шибко, 3-е — Илья Скребец.







Наталья ЕРМОШЕНКО.