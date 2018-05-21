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«Арсенал» на этой неделе объявит о назначении Эмери

21.05.2018 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери станет преемником Арсена Венгера в «Арсенале».

В процессе тщательного выбора нового тренера руководители лондонского клуба единодушно проголосовали за 46-летнего испанца.

Эмери не говорит по-английски свободно. Он выиграл 10 трофеев: три Лиги Европы с «Севильей» и 7 трофеев с «ПСЖ» во Франции.

О назначении Эмери на пост тренера «Арсенала», вероятно, объявят на этой неделе.

 
 
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери станет преемником Арсена Венгера в «Арсенале».
 
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