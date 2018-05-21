Олег Кубарев: «Мне хочется выстроить систему, чтобы люди работали, и команда росла»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал результат матча против «Витебска» (0:2).

– Поздравляю «Витебск» с заслуженной победой. Команда соперника сегодня смотрелась очень хорошо . У нее многое получалась. Способствовали этому и наши ошибки. Мы были менее активны, изобретательны. Хозяева поля были лучше и в движении, и в создании голевых моментов.

- Как считаете, угадали ли с приглашением легионеров из ближнего зарубежья?

– Рано сейчас отвечать на этот вопрос, должен пройти определенный этап, сыграем круг…. Потенциал есть у каждого игрока. Просто вопрос: нужен ли тебе тридцатипятилетний футболист, или, допустим, Долгов – двадцатилетний. Вопрос: под какие задачи ты берешь игроков. Если я хочу построить команду на несколько лет, то мне нужны футболисты, которых я буду тренировать не полгода, и думать, что они постареют, уйдут – не уйдут.

Мне хочется выстроить систему, чтобы люди работали, и команда росла. Поэтому, будут и такие неудачные матчи. Играя на выезде, ты должен, прежде всего, грамотно сыграть в обороне. Увы, нам это не удалось. Что сделаешь, молодые центральные защитники ошиблись. Однако мы ни в коем случае не должны хвалить или ругать сейчас футболистов. Ведь сейчас только начало сезона, надо разбираться. Важно, чтобы мы правильно оценивали ситуацию, – сказал Кубарев.